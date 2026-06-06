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На Кубани в результате атаки БПЛА загорелась нефтебеза

Нефтебаза загорелась в Усть-Лабинске рано утром 6 июня.

Источник: Комсомольская правда

От падения обломков рано утром 6 июня вспыхнула ОАО «Полтавская нефтебаза» в городе Усть-Лабинске Краснодарского края.

По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5 000 квадратных метров. Об этом сообщили в ЕДДС города.

На месте происшествия работают подразделения МЧС России по Краснодарскому краю. Для координации действий развернут оперативный штаб на перекрестке улиц Тельмана и Народной.

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