На Кубани в результате атаки БПЛА загорелась нефтебеза

От падения обломков рано утром 6 июня вспыхнула ОАО «Полтавская нефтебаза» в городе Усть-Лабинске Краснодарского края.
По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5 000 квадратных метров. Об этом сообщили в ЕДДС города.
На месте происшествия работают подразделения МЧС России по Краснодарскому краю. Для координации действий развернут оперативный штаб на перекрестке улиц Тельмана и Народной.
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