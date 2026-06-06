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ВСУ ведут массированную атаку на Ленобласть, сбито 72 беспилотника

Дрозденко сообщил, что работа по отражению атаки ВСУ на Ленобласть продолжается.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ массированно атакуют Ленинградскую область. Силы противовоздушной обороны России ликвидировали 72 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Над Ленинградской областью сбиты 72 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал градоначальник в мессенджере Max.

Напомним, два дня назад Ленинградская область подвергается массированному обстрелу со стороны ВСУ. Было уничтожено 29 украинских беспилотников. Дрозденко уточнил, основной целью киевского режима был нефтеперерабатывающий завод. Жертв в результате налета беспилотников нет.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 6 июня ВСУ ударили по Белгородской области. Украинские военные ударили по автомобилю, в результате чего погиб один человек. В селе Отрадное при детонации FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения спины.

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