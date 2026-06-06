Пасечник: в ЛНР из-за уничтожения ВСУ лесов усилилась проблема с подтоплениями

«Все эти лесонасаждения высаживались для того, чтобы немножко осушить почву. Мы это почувствовали на себе, наверное, в 2025 году, когда у нас начало подтапливать населенный пункт Ольховое, это Станично-Луганский район. Оказывается, каждое дерево, каждая сосна за день может “выпить” около 120 литров воды. Несмотря на то, что сверху песок, вода достаточно близко находится к поверхности. И когда лесов не стало, мы начали чувствовать проблему с этим вопросом», — сказал Пасечник.