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Пасечник: в ЛНР из-за уничтожения ВСУ лесов усилилась проблема с подтоплениями

Глава региона отметил, что все эти лесонасаждения высаживались для того, чтобы немножко осушить почву.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Проблема с подтоплениями населенных пунктов стала острее в Луганской Народной Республике после массового уничтожения лесов украинскими войсками. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее Пасечник сообщал ТАСС, что в республике, по предварительным данным, повреждено порядка 40 тыс. гектаров лесов в результате ударов украинских войск, минирования и их намеренного выжигания. При этом полную оценку ущерба сделать пока невозможно.

«Все эти лесонасаждения высаживались для того, чтобы немножко осушить почву. Мы это почувствовали на себе, наверное, в 2025 году, когда у нас начало подтапливать населенный пункт Ольховое, это Станично-Луганский район. Оказывается, каждое дерево, каждая сосна за день может “выпить” около 120 литров воды. Несмотря на то, что сверху песок, вода достаточно близко находится к поверхности. И когда лесов не стало, мы начали чувствовать проблему с этим вопросом», — сказал Пасечник.

О форуме.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

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