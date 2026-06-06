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Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Санкт-Петербург в субботу подвергся масштабной атаке БПЛА, об этом сообщил в своем канале на платформе «Макс» губернатор Александр Беглов.

Источник: РИА Новости

«Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО», — написал Беглов.

Глава региона призвал жителей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Аэропорт Пулково закрыт на прием и выпуск самолетов.

В свою очередь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 86 беспилотников. Он отметил, что боевая работа продолжается.

Всего, как сообщило Минобороны, за ночь над Россией, акваторией Черного и Азовского морей, а также над Абхазией сбили 376 БПЛА.

Третьего июня беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга, пострадали несколько человек. Ликвидацией последствий ударов руководил оперштаб под руководством главы города Александра Беглова.

ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

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