Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА

«Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО», — написал Беглов.
Глава региона призвал жителей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Аэропорт Пулково закрыт на прием и выпуск самолетов.
В свою очередь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 86 беспилотников. Он отметил, что боевая работа продолжается.
Всего, как сообщило Минобороны, за ночь над Россией, акваторией Черного и Азовского морей, а также над Абхазией сбили 376 БПЛА.
Третьего июня беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга, пострадали несколько человек. Ликвидацией последствий ударов руководил оперштаб под руководством главы города Александра Беглова.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.