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ПВО ночью сбила 376 украинских беспилотников

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 376 украинских беспилотников над Россией, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Абхазия и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.

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