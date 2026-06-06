Силами ПВО за ночь над регионами России сбиты 376 украинских БПЛА

В течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников. Было сбито 376 дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были уничтожены над 15 российскими регионами. Кроме того, российскими военными были поражены цели над акваториями Азовского и Черного морей и над Республикой Абхазия.
Как писал KP.RU, в ночь на 6 июня киевский режим совершил массированный налет на Ленинградскую область. Губернатор Александр Дрозденко уточнил, что над территорией региона было сбито 72 украинских дрона.