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Силами ПВО за ночь над регионами России сбиты 376 украинских БПЛА

В Минобороны России сообщили о массовом отражении атаки дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников. Было сбито 376 дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были уничтожены над 15 российскими регионами. Кроме того, российскими военными были поражены цели над акваториями Азовского и Черного морей и над Республикой Абхазия.

Как писал KP.RU, в ночь на 6 июня киевский режим совершил массированный налет на Ленинградскую область. Губернатор Александр Дрозденко уточнил, что над территорией региона было сбито 72 украинских дрона.

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