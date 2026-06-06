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Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников увеличилось до 141

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Сто сорок один БПЛА сбит над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Источник: РИА Новости

«Над Ленинградской областью сбит 141 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал он в канале на платформе «Макс».

По словам Дрозденко, зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области.

В настоящее время силами и средствами Минобороны РФ ликвидируется возгорание недалеко от поселка Большая Ижора.

«Мной принято решение о создании временного оперативного штаба для реагирования и контроля ситуации. Все службы ГО и ЧС приведены в состояние повышенной готовности», — добавил Дрозденко.

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