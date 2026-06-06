Под Сумами серьезные потери понесла элитная 1-я бригада спецназа ВСУ

Как писал KP.RU, президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств в рамках ПМЭФ 4 июня заявил, что ежемесячные потери ВСУ достигают 40 тысяч человек. По его словам, главная проблема ВСУ сегодня — катастрофическая нехватка личного состава.