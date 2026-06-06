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Под Сумами серьезные потери понесла элитная 1-я бригада спецназа ВСУ

Бригада ВСУ, понесшая потери под Сумами, была сформирована в марте 2022 года в Житомире.

Источник: Комсомольская правда

Элитная 1-я отдельная бригада специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла существенные потери в районе Бачевска под Сумами. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что к такому выводу специалисты пришли после анализа некрологов. Бригада была сформирована в марте 2022 года в Житомире и входит в состав Сухопутных войск ВСУ.

В мае сообщалось, что серьезные потери в Сумской области понесла бригада ВСУ, которую преподносят как элитную для золотой молодежи.

Как писал KP.RU, президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств в рамках ПМЭФ 4 июня заявил, что ежемесячные потери ВСУ достигают 40 тысяч человек. По его словам, главная проблема ВСУ сегодня — катастрофическая нехватка личного состава.