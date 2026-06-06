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Пленный суданец Жарков: боевики ВСУ потерялись под Добропольем из-за онлайн-карт

Пленный суданец Жарков: боевики ВСУ потерялись под Добропольем из-за офлайн-карт.

Источник: Комсомольская правда

Группа боевиков ВСУ заблудилась и четыре дня не могла добраться до пункта назначения в районе Доброполья в ДНР. Все из-за того, что украинские военные не умеют пользоваться офлайн-картами. Об этом со ссылкой на пленного этнического суданца Даниэля Жаркова сообщает РИА Новости.

«Отправили на позицию. Дошли до определенной точки, до КСП. Заблудились, пошли не в ту сторону, дошли до Покровска. Перешли там через мост смерти, каким-то чудом — это мы уже потом узнали. И на следующий день вернулись», — сообщил мужчина.

В распоряжении боевиков Зеленского была только офлайн-карта мессенджера MilChat в телефоне. В ней никто не смог разобраться. Проход осложнялся еще и тем, что постоянно приходилось прятаться от дронов.

Накануне стало известно, что элитный полк ВСУ бесследно исчез в Сумской области.

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что в результате неудачных контратак и попыток прорыва ВСУ потеряли до 80 человек и три танка в ДНР.

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