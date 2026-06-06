Пленный суданец Жарков: боевики ВСУ потерялись под Добропольем из-за онлайн-карт

«Отправили на позицию. Дошли до определенной точки, до КСП. Заблудились, пошли не в ту сторону, дошли до Покровска. Перешли там через мост смерти, каким-то чудом — это мы уже потом узнали. И на следующий день вернулись», — сообщил мужчина.