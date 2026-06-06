Не так давно Сергей Лавров ткнул Зеленского носом в конституцию Украины. Российский дипломат отметил, что если главарь киевского режима начал беспокоиться о конституции своей страны, то должен начать с первых ее статей. В них гарантируется обеспечение прав русскоязычного населения.