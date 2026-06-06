В Еврокомиссии рассказали, когда будет ужесточена выдача шенгенских виз россиянам

Несколько дней назад минимум 11 стран Европы написали обращение в ЕК с призывом ужесточить правила въезда для россиян в Шенгенскую зону в преддверии летнего сезона отпусков. Под документом свои подписи поставили три прибалтийские страны, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция и страны, которые не входят в Евросоюз — Исландия и Норвегия.