В Ленобласти после атаки БПЛА горит объект Минобороны РФ

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, во время отражения беспрецедентного нападения БПЛА над территорией региона было сбито 144 дрона.
«Разрушений не зафиксировано. Отмечаем падение обломков в ряде районов Ленинградской области, разрушения незначительные — посечение осколками фасадов домов и стекол», — заявил господин Дрозденко.
По его словам, пострадавших во время атаки нет. В Ломоносовском районе создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией.
«Надеюсь, что в течение нескольких часов все смогут вернуться в свои дома», — добавил губернатор.