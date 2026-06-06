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Массированная атака ВСУ на Севастополь — Развожаев рассказал о последствиях

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Жилые дома и гражданские автомобили повреждены в Севастополе в результате атак ВСУ. Как сообщил утром в субботу губернатор города Михаил Развожаев, всего над городом за сутки военные уничтожили 58 воздушных целей.

Источник: РИА "Новости"

«За минувшие сутки в Севастополе 8 раз звучала воздушная тревога. Наши военные и мобильные огневые группы сбили 58 БПЛА», — проинформировал Развожаев в своем канале в МАКС.

По его данным, обошлось без пострадавших. К этому времени спасательная служба города зафиксировала точечные повреждения в семи многоквартирных и в шести частных домах. Кроме того, пострадал один автомобиль и один объект розничной торговли.

В пятницу над Севастополем сбили 30 вражеских беспилотников, тревога объявлялась восемь раз. Утром в субботу город отбивал новую атаку ВСУ.

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