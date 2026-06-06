Над Ленинградской областью сбили 144 беспилотника

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. В ходе отражения беспрецедентной атаки над территорией нашего региона сбито 144 БПЛА противника», — написал он в Telegram-канале.
Пострадавших и значительных разрушений нет.
Глава региона уточнил, что в нескольких районах упали обломки БПЛА, они повредили фасады домов.
Аэропорт Пулково временно не принимал и не отправлял рейсы, утром ограничения сняли.
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