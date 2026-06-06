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Над Ленинградской областью сбили 144 беспилотника

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Над Ленобластью уничтожили 144 украинских беспилотника, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Источник: РИА Новости

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. В ходе отражения беспрецедентной атаки над территорией нашего региона сбито 144 БПЛА противника», — написал он в Telegram-канале.

Пострадавших и значительных разрушений нет.

Глава региона уточнил, что в нескольких районах упали обломки БПЛА, они повредили фасады домов.

Аэропорт Пулково временно не принимал и не отправлял рейсы, утром ограничения сняли.

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