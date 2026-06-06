ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий «Севера» за сутки

Как отметили в МО РФ, нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Колодезное, Терновая, Грачевка и Избицкое Харьковской области.