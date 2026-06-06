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ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий «Севера» за сутки

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 210 боевиков в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в субботу министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял до 210 военнослужащих, танк и шесть автомобилей», — говорится в сводке военного ведомства.

Как отметили в МО РФ, нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Колодезное, Терновая, Грачевка и Избицкое Харьковской области.

В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лесное, Пустогород, Хотень и Вольная Слобода.