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ВС России поразили объекты топливной и транспортной инфраструктуры Украины

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. ВС РФ поразили объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153-х районах», — говорится в сообщении.