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ВСУ потеряли до 385 боевиков в зоне действий «Востока» за сутки

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 385 военных, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем и трех штурмовых полков ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Гавриловка, Покровское Днепропетровской области, Самойловка, Зеленое, Неженка, Червоный Яр и Омельник Запорожской области.

«Противник потерял до 385 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие», — добавили в Минобороны РФ.

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