ВСУ потеряли до 385 боевиков в зоне действий «Востока» за сутки

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем и трех штурмовых полков ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Гавриловка, Покровское Днепропетровской области, Самойловка, Зеленое, Неженка, Червоный Яр и Омельник Запорожской области.
«Противник потерял до 385 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие», — добавили в Минобороны РФ.