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Три человека пострадали при атаке беспилотников на Петербург

В результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург 6 июня легкие травмы получили три человека. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора города Александра Беглова.

Источник: Коммерсантъ

По данным властей, всем пострадавшим была оказана необходимая помощь, после чего их отпустили на амбулаторное лечение.

Губернатор отметил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку БПЛА в воздушном пространстве над городом и не допустили разрушений и материального ущерба. Оперативный штаб под руководством главы города координирует работу городских служб и взаимодействие с силовыми структурами.

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