Три человека пострадали при атаке беспилотников на Петербург

По данным властей, всем пострадавшим была оказана необходимая помощь, после чего их отпустили на амбулаторное лечение.
Губернатор отметил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку БПЛА в воздушном пространстве над городом и не допустили разрушений и материального ущерба. Оперативный штаб под руководством главы города координирует работу городских служб и взаимодействие с силовыми структурами.
Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.Читать дальше