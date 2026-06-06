Два человека пострадали при атаке ВСУ на Севастополь — что известно

«Всего было сбито 8 БПЛА в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега и Северной стороны. Пострадали двое мужчин: один во время атаки находился на улице, другой в своем частном доме в СНТ. У них осколочные ранения легкой степени», написал он в своем канале в МАКС.