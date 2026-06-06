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Два человека пострадали при атаке ВСУ на Севастополь — что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Военные, ПВО и мобильные огневые группы вновь успешно отразили очередную атаку ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Всего было сбито 8 БПЛА в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега и Северной стороны. Пострадали двое мужчин: один во время атаки находился на улице, другой в своем частном доме в СНТ. У них осколочные ранения легкой степени», написал он в своем канале в МАКС.

По его информации, спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала следующую информацию:

Сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы. К счастью беспилотник не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой.

В двух многоквартирных домах в Ленинском районе точечные повреждения: разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.

В Севастополе дважды за утро субботы была объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.

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