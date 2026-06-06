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Челябинск отправил в зону СВО несколько сотен запчастей для машин

Оборудование закупили по поручению главы города Алексея Лошкина и передали по заявке войсковой части.

Источник: 1obl.ru

Челябинск продолжает оказывать поддержку военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. По поручению главы города Алексея Лошкина комитет по управлению имуществом и земельным отношениям закупил запасные части к автомобильному транспорту, сообщает пресс-служба мэрии.

Несколько сотен единиц оборудования уже передано по заявке войсковой части.

«Очередная партия помощи уже в пути, представители подразделения ее сопровождают. Мы знаем, что ребята всегда ждут подмоги. Наша задача — реагировать на запросы и делать все возможное. Ведь Победа — это общие усилия», — отметил Алексей Лошкин.