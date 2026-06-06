Челябинск отправил в зону СВО несколько сотен запчастей для машин

«Очередная партия помощи уже в пути, представители подразделения ее сопровождают. Мы знаем, что ребята всегда ждут подмоги. Наша задача — реагировать на запросы и делать все возможное. Ведь Победа — это общие усилия», — отметил Алексей Лошкин.