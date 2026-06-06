Челябинск отправил в зону СВО несколько сотен запчастей для машин

Челябинск продолжает оказывать поддержку военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. По поручению главы города Алексея Лошкина комитет по управлению имуществом и земельным отношениям закупил запасные части к автомобильному транспорту, сообщает пресс-служба мэрии.
Несколько сотен единиц оборудования уже передано по заявке войсковой части.
«Очередная партия помощи уже в пути, представители подразделения ее сопровождают. Мы знаем, что ребята всегда ждут подмоги. Наша задача — реагировать на запросы и делать все возможное. Ведь Победа — это общие усилия», — отметил Алексей Лошкин.