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После пожара в Ленинградской области эвакуировали более 600 человек

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Свыше 600 человек эвакуированы после пожара в Ленинградской области, сообщил в субботу губернатор Александр Дрозденко.

Источник: РИА Новости

Ранее он сообщал, что пожар возник в Ломоносовском районе Ленинградской области, в качестве временной меры принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием.

«На данный момент из охранной зоны эвакуированы более 600 человек, из них 325 находятся в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам. В ПВР эвакуированным гражданам предоставлена еда, вода, дежурят медики. Ситуация находится под контролем», — заявил Дрозденко в канале на платформе «Макс».

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