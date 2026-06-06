После пожара в Ленинградской области эвакуировали более 600 человек

Ранее он сообщал, что пожар возник в Ломоносовском районе Ленинградской области, в качестве временной меры принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием.
«На данный момент из охранной зоны эвакуированы более 600 человек, из них 325 находятся в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам. В ПВР эвакуированным гражданам предоставлена еда, вода, дежурят медики. Ситуация находится под контролем», — заявил Дрозденко в канале на платформе «Макс».
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