Абхазия временно закрыла границу с РФ из-за угрозы атак беспилотников

Со ссылкой на его слова отмечается, что границу откроют после отмены тревоги.
Днем в субботу власти Сочи и Туапсинского округа объявили об угрозе атаки беспилотников. Утром после атаки БПЛА произошло возгорание на Усть-Лабинской нефтебазе. Сейчас спасатели тушат пожар на объекте.
В Севастополе в результате налета беспилотников два человека получили ранения в Севастополе, специалисты обезвреживают дрон с несдетонировавшей боевой частью, который попал в многоквартирный дом.
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Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.Читать дальше