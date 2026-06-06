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Абхазия временно закрыла границу с РФ из-за угрозы атак беспилотников

Абхазия временно приостановила пропуск граждан и автотранспорта через российскую границу из-за объявленной на российской стороне беспилотной опасности. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».

Источник: Коммерсантъ

«КПП Псоу временно закрыт из-за угрозы атак БПЛА в Сочи и Сириусе», — цитирует агентство начальника погрануправления Службы Госбезопасности Абхазии Рустама Латипова.

Со ссылкой на его слова отмечается, что границу откроют после отмены тревоги.

Днем в субботу власти Сочи и Туапсинского округа объявили об угрозе атаки беспилотников. Утром после атаки БПЛА произошло возгорание на Усть-Лабинской нефтебазе. Сейчас спасатели тушат пожар на объекте.

В Севастополе в результате налета беспилотников два человека получили ранения в Севастополе, специалисты обезвреживают дрон с несдетонировавшей боевой частью, который попал в многоквартирный дом.

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