В Ленинградской области завершили ликвидацию последствий возгорания

Ранее он сообщал, что пожар возник в Ломоносовском районе Ленинградской области, в качестве временной меры было принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием.
«Завершены работы по ликвидации последствий возгорания… Ориентировочно после 17 часов жители смогут вернуться домой», — говорится в сообщении.
Уточняется, что оперативный штаб и администрация района окажут помощь и содействие по возвращению жителей домой. В это же время планируется восстановление пассажирского транспортного сообщения.
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