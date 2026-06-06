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В Ленинградской области завершили ликвидацию последствий возгорания

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Работы по ликвидации последствий возгорания в Ломоносовском районе Ленинградской области завершены, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Источник: РИА Новости

Ранее он сообщал, что пожар возник в Ломоносовском районе Ленинградской области, в качестве временной меры было принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием.

«Завершены работы по ликвидации последствий возгорания… Ориентировочно после 17 часов жители смогут вернуться домой», — говорится в сообщении.

Уточняется, что оперативный штаб и администрация района окажут помощь и содействие по возвращению жителей домой. В это же время планируется восстановление пассажирского транспортного сообщения.

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