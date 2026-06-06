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В Сочи отменили угрозу атак БПЛА

Режим угрозы дроновых атак, объявленный в Сочи днем в субботу, снят. Опасность для жителей и гостей города-курорта миновала. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.

Источник: Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что из-за риска налетов Абхазия временно приостановила пропуск граждан и автотранспорта через российскую границу.

Об угрозе атаки беспилотников объявили также власти Туапсинского округа. Утром после налета БПЛА произошло возгорание на Усть-лабинской нефтебазе. В Севастополе в результате налета дронов два человека получили ранения, специалисты обезвреживают дрон с несдетонировавшей боевой частью, который попал в многоквартирный дом.

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