В Сочи отменили угрозу атак БПЛА

Ранее сообщалось, что из-за риска налетов Абхазия временно приостановила пропуск граждан и автотранспорта через российскую границу.
Об угрозе атаки беспилотников объявили также власти Туапсинского округа. Утром после налета БПЛА произошло возгорание на Усть-лабинской нефтебазе. В Севастополе в результате налета дронов два человека получили ранения, специалисты обезвреживают дрон с несдетонировавшей боевой частью, который попал в многоквартирный дом.
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