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Группы разминирования из состава ЛВО дежурят в Ленобласти после атаки БПЛА

А полиция и Росгвардия обеспечивают порядок.

Источник: Комсомольская правда

Восемь групп разминирования из инженерно-саперного полка ЛВО (Ленинградского военного округа) дежурят в Ленобласти после массированной атаки БПЛА по региону. Напомним, всего ПВО сбило 144 дрона со взрывчаткой. После налета произошел пожар на территории объекта Минобороны в Большой Ижоре, но его потушили к 15:00, сейчас площадку исследуют для выявления взрывоопасных предметов.

— Группы разминирования направили к месту проведения аварийно-спасательных и неотложных работ. Порядок на подъездах к населенным пунктам (вероятно, речь о Большой Ижоре и деревни Борки, откуда эвакуировали 600 человек. — Прим.ред.), обеспечивают полицейские и росгвардейцы, — сообщил вице-губернатор Ленобласти по безопасности Ярослав Серов.

Эвакуированным людям оказывают помощь психологи МЧС России. Ожидается, что вечером они вернутся в свои дома, их отвезут на автобусе.

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