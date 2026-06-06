Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что за объект Минобороны горел в Большой Ижоре из-за БПЛА

Горевший в Большой Ижоре из-за БПЛА объект Минобороны оказался арсеналом.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что за объект Минобороны горел с утра 6 июня в Большой Ижоре, откуда вынужденно эвакуировали более 600 местных жителей. По информации главы администрации Ломоносовского района Алексея Кондрашова, это арсенал с боеприпасами. Поэтому на время ликвидации пожара людей вывезли подальше. К 15:00 возгорание на территории Минобороны потушили, однако работы на месте продолжаются, в том числе там находятся группы разминирования. Проверяется, нет ли на территории взрывоопасных предметов.

— Была атака БПЛА (сбито 144 дрона. — Прим.ред.) на территорию арсенала, — подтвердил Алексей Кондрашов, его слова цитируют в пресс-службе администрации Ленобласти. — Эвакуированные люди находятся в нескольких пунктах пребывания: в домах культуры в Пениках и Гостилицах, а также в школе в Лебяжье. Их обеспечили водой, горячим питанием. К вечеру, я думаю, они вернутся в свои дома.

Добавим, что между Петербургом и Сосновым Бором временно приостановили транспортное сообщение, дороги перекрыты. Вечером 6 июня, как ожидаются, ограничения уберут.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше