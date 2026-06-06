Еще два человека ранены при атаке ВСУ по Севастополю

«Пострадало два человека: женщина и мужчина. У них осколочные ранения легкой степени», — написал он в МАКС.
Всего над городом военные уничтожили 16 беспилотников в районе Ленинского и Балаклавского районов, бухты Омега и Северной стороны.
«В четырех многоквартирных домах в разных районах точечные повреждения: разбиты несколько окон. ️От обломков сбитых БПЛА в районе Сапун-горы, 35-й береговой батареи и Симферопольского шоссе в нескольких точках было зафиксировано возгорание травы. Возгорания оперативно потушены», — добавил губернатор.
Он призвал жителей и гостей города не приближаться к обломкам БПЛА и оперативно сообщать об опасных находках по номеру 112.
В субботу в Севастополе трижды включали сирены. Над регионом сбивали беспилотники в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега, Северной стороны и мыса Херсонес. При одной из атак пострадали двое мужчин. У них осколочные ранения легкой степени, сообщал ранее Развожаев.
Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.