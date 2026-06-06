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Площадь пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске на Кубани достигла 5 тысяч кв. м

В результате атаки БПЛА жертв и пострадавших нет.

Источник: Югополис

В Усть-Лабинске Краснодарского края продолжают тушить крупный пожар на территории нефтебазы. По данным единой дежурно-диспетчерской службы, площадь возгорания составляет около пяти тысяч квадратных метров.

Как сообщалось ранее, пожар начался в результате ударов украинских беспилотников. В ближайших зданиях выбило стёкла. Из зоны потенциальной опасности эвакуировали 60 жителей. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия развёрнут оперативный штаб для координации действий экстренных служб.

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