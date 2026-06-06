Балицкий заявил об отсутствии ограничений на движение по «Новороссии»

«Рейсовые автобусы работают в штатном режиме. На территории Запорожской области движение рейсовых автобусов по трассе Р-280 “Новороссия” (участок от границы с Республикой Крым до границы с Ростовской областью) не отменялось и не ограничивалось. Автобусы следуют по своим маршрутам согласно расписанию», — подчеркнул губернатор.