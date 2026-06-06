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Балицкий заявил об отсутствии ограничений на движение по «Новороссии»

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Ограничений на движение личного транспорта и рейсовых автобусов по трассе «Новороссия» в Запорожской области нет, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

Источник: РИА "Новости"

Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом ограничил из-за агрессии ВСУ пассажирские перевозки по дорогам в сторону ДНР, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона на платформе «Макс».

«Данные ограничения не распространяются на территорию Запорожской области и не касаются передвижения граждан в пределах Запорожской области. Для личного транспорта ограничений нет», — написал Балицкий в своем канале на платформе «Макс».

По его словам, жители Запорожской области могут беспрепятственно передвигаться на личных автомобилях до ЛНР и любых других направлениях.

«Рейсовые автобусы работают в штатном режиме. На территории Запорожской области движение рейсовых автобусов по трассе Р-280 “Новороссия” (участок от границы с Республикой Крым до границы с Ростовской областью) не отменялось и не ограничивалось. Автобусы следуют по своим маршрутам согласно расписанию», — подчеркнул губернатор.

По его словам, ситуация на дорогах региона стабильная и контролируемая, транспортное сообщение обеспечивается в полном объеме для всех категорий граждан.

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