СК будет расследовать удары украинских беспилотников по Севастополю

«По информации органов местной исполнительной власти, в Севастополе в результате украинской вооруженной агрессии пострадали два человека. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений», — сказано в сообщении СК.
В субботу в Севастополе трижды включали сирены. Над регионом сбивали беспилотники в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега, Северной стороны и мыса Херсонес. При одной из атак пострадали двое мужчин. У них осколочные ранения легкой степени, сообщал ранее Развожаев.
Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.
Ближе к вечеру во время третьей волны украинских ударов ранения получили еще двое севастопольцев. У мужчины и женщины осколочные ранения легкой степени. Всего в третий раз над городом военные уничтожили 16 беспилотников в районе Ленинского и Балаклавского районов, бухты Омега и Северной стороны. В нескольких многоквартирных домах выбило стекла, зафиксированы возгорания травы, которые оперативно потушили.