Эвакуированных из-за пожара жителей Ленинградской области доставили домой

Ранее он сообщал, что пожар возник в Ломоносовском районе Ленинградской области, в качестве временной меры было принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием.
«Режим охранной зоны в Большой Ижоре снят. Все, кто находился в пунктах временного размещения, уже доставлены на автобусах домой. Социальные объекты вернулись к исполнению своих обычных функций», — написал он в своем Telegram-канале.
Дрозденко попросил жителей в целях безопасности воздержаться от поездок в район Большой Ижоры в ближайшие дни.
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