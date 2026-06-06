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Эвакуированных из-за пожара жителей Ленинградской области доставили домой

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Эвакуированных из-за пожара жителей Ленинградской области доставили из пунктов временного размещения (ПВР) домой, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: © РИА Новости

Ранее он сообщал, что пожар возник в Ломоносовском районе Ленинградской области, в качестве временной меры было принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием.

«Режим охранной зоны в Большой Ижоре снят. Все, кто находился в пунктах временного размещения, уже доставлены на автобусах домой. Социальные объекты вернулись к исполнению своих обычных функций», — написал он в своем Telegram-канале.

Дрозденко попросил жителей в целях безопасности воздержаться от поездок в район Большой Ижоры в ближайшие дни.

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