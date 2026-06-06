В Харьковской области появилось кладбище наземных беспилотников

Видео демонстрирует работу группировки войск «Север» по уничтожению наземных роботизированных комплексов ВСУ. Уточняется, что данные беспилотники не предназначены для перемещения по густым зарослям. Однако ВСУ продолжает безуспешно использовать их в доставках припасов на свои позиции. Только за прошедшие сутки ВС России уничтожили семь таких комплексов под Харьковом.