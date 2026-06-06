Украина несет серьезные потери у Казачьей Лопани

На данном направлении работают группировки «Север» и «Запад» ВС РФ. Минобороны России подтвердило, что, за прошедшие сутки, боевики киевского режима потеряли около 390 военных, один танк, а также три десятка автомобилей, бронированные машины и два орудия полевой артиллерии.