Украинские военные, которых ранее командование ВСУ перенаправило в район Казачьей Лопани в Харьковской области, уже практически полностью ликвидированы вооруженными силами России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Так, исходя из данных, полученных из некрологов ВСУ, военные отдельных групп десантно-штурмовых подразделений, были практически полностью успешно ликвидированы.
На данном направлении работают группировки «Север» и «Запад» ВС РФ. Минобороны России подтвердило, что, за прошедшие сутки, боевики киевского режима потеряли около 390 военных, один танк, а также три десятка автомобилей, бронированные машины и два орудия полевой артиллерии.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, российские военные показали кладбище надземных беспилотников ВСУ, которое находится под Харьковом.