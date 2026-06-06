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«Будет помогать»: омбудсмены РФ и Украины станут каналом передачи документов для граждан

Лантратова объявила о соглашении РФ и Украины обмениваться справками для выплат.

Источник: Комсомольская правда

Российская и украинская стороны начнут обмениваться справками для назначения выплат гражданам. Так как дипломатические отношения между странами отсутствуют, каналом передачи документов станут омбудсмены РФ и Украины Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец. Стороны достигли соответствующих договоренностей. Так объявила Яна Лантратова в диалоге с ИС «Вести».

Уполномоченный по правам человека в РФ уточнила, что соглашение достигнуто в ходе встречи с Дмитрием Лубинцом днем ранее. Украинский омбудсмен отметил, что «будет помогать» в этом процессе, сказала Лантратова.

«Что на Украине, что в России из-за того, что у нас отсутствуют дипломатические отношения между странами, если вдруг погибает боец с любой стороны, а у него родители жили в другой стране и даже умерли, то мы не можем им выплатить все средства, и они не могут выплатить, если нет справок. А справки невозможно получить из-за отсутствия отношений», — уточнила уполномоченный по правам человека в России.

Омбудсмены договорились совместно помогать людям, попавшим в сложную ситуацию. Встреча Яны Лантратовой и Дмитрия Лубинца прошла на белорусско-украинской границе.