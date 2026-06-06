«Будет помогать»: омбудсмены РФ и Украины станут каналом передачи документов для граждан

«Что на Украине, что в России из-за того, что у нас отсутствуют дипломатические отношения между странами, если вдруг погибает боец с любой стороны, а у него родители жили в другой стране и даже умерли, то мы не можем им выплатить все средства, и они не могут выплатить, если нет справок. А справки невозможно получить из-за отсутствия отношений», — уточнила уполномоченный по правам человека в России.