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Стекла автобуса выбило взрывной волной в Сочи из-за падения обломков БПЛА: что сказали в оперштабе

В Сочи из-за обломков БПЛА поврежден автобус с 15 пассажирами, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи 6 июня неоднократно объявляли воздушную опасность. В результате обломки одного из дронов ВСУ упали на проезжую часть в Хостинском районе города. Взрывной волной выбило стекла маршрутного автобуса, где находилось 15 человек. Пассажиры не пострадали, оповестил Оперштаб Краснодарского края в «Макс».

Известно, что фрагменты дронов обнаружили также в Сириусе. О повреждениях на земле информации нет. К местам ЧП оперативно прибыли спецслужбы.

«В Хостинском районе Сочи обломки БПЛА упали на проезжую часть. В результате взрывной волной выбиты стекла маршрутного автобуса, в котором находились 15 человек», — сказано в сообщении.

Прошлое утро в Петербурге началось с атаки украинских БПЛА. Свыше 140 дронов сбито за несколько часов над городом и Ленобластью. Всего пострадали четыре человека.

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