Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрывной волной от падения БПЛА в Сочи выбило стекла автобуса с пассажирами

По сообщению Оперативного штаба региона, в Хостинском районе Сочи обломки украинского беспилотника упали на проезжую часть.

Источник: "Российская газета"

«В результате взрывной волной выбиты стекла маршрутного автобуса, в котором находились 15 человек. Пострадавших нет», — говорится в информации Оперштаба Кубани.

Как выяснилось, заявки от жителей об обнаружении обломков БПЛА также поступили из других районов Сочи и федеральной территории Сириус.

Отмечается, что в настоящее время во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы города, Сириуса и края.

Глава Сочи Андрей Прошунин в субботу вечером написал в своих соцсетях, что на территории курорта объявлялась угроза атаки дронов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше