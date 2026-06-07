Взрывной волной от падения БПЛА в Сочи выбило стекла автобуса с пассажирами

«В результате взрывной волной выбиты стекла маршрутного автобуса, в котором находились 15 человек. Пострадавших нет», — говорится в информации Оперштаба Кубани.
Как выяснилось, заявки от жителей об обнаружении обломков БПЛА также поступили из других районов Сочи и федеральной территории Сириус.
Отмечается, что в настоящее время во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы города, Сириуса и края.
Глава Сочи Андрей Прошунин в субботу вечером написал в своих соцсетях, что на территории курорта объявлялась угроза атаки дронов.
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