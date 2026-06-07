Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военэксперт Марочко: ВС РФ улучшили позиции к северу от Святогорска ДНР

ВС России продвигаются в районе Святогорска в ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Войска ВС РФ ведут наступательную операцию в районе Святогорска в ДНР. За последнюю неделю военные улучшили позиции к северу от населенного пункта. Об этом проинформировал военэксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Святогорск находится в 30 километрах от Славянска. Это курортный городок с численностью населения (по данным на 2022 год) в чуть более чем 4000 человек.

«За истекшую неделю наши военнослужащие улучшили тактическое положение севернее Святогорска», — оповестил Андрей Марочко.

ВС РФ освободили населенный пункт Тихоновка в ДНР. Как рассказали в Минобороны, бойцы продолжают активные наступательные действия в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. За неделю на данных направлениях ВС России нанесли удары по семи бригадам ВСУ.