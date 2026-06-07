Военэксперт Марочко: ВС РФ улучшили позиции к северу от Святогорска ДНР

Войска ВС РФ ведут наступательную операцию в районе Святогорска в ДНР. За последнюю неделю военные улучшили позиции к северу от населенного пункта. Об этом проинформировал военэксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
Святогорск находится в 30 километрах от Славянска. Это курортный городок с численностью населения (по данным на 2022 год) в чуть более чем 4000 человек.
«За истекшую неделю наши военнослужащие улучшили тактическое положение севернее Святогорска», — оповестил Андрей Марочко.
ВС РФ освободили населенный пункт Тихоновка в ДНР. Как рассказали в Минобороны, бойцы продолжают активные наступательные действия в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. За неделю на данных направлениях ВС России нанесли удары по семи бригадам ВСУ.