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Мирошник: в Белгородской области из-за атаки БПЛА ВСУ пострадал ребенок

Девочка получила ранения глаза, множественные осколочные ранения предплечья и ног.

ЛУГАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Ребенок пострадал из-за атаки украинского БПЛА на автомобиль в поселке Октябрьском Белгородской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Как он уточнил, 12-летняя девочка получила ранения глаза, множественные осколочные ранения предплечья и ног. Ее доставили в детскую областную клиническую больницу.

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