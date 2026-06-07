Мирошник: в Белгородской области из-за атаки БПЛА ВСУ пострадал ребенок

ЛУГАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Ребенок пострадал из-за атаки украинского БПЛА на автомобиль в поселке Октябрьском Белгородской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
Как он уточнил, 12-летняя девочка получила ранения глаза, множественные осколочные ранения предплечья и ног. Ее доставили в детскую областную клиническую больницу.
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