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Ребенок получил ранения при атаке ВСУ на автомобиль в Белгородской области

12-летняя девочка пострадала в результате удара дрона в поселке Октябрьский.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки киевского режима на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородской области пострадал один ребенок. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«12-летняя девочка получила ранения глаза, множественные осколочные ранения предплечья и ног в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль», — написал дипломат в телеграм-канале.

Мирошник уточнил, что пострадавшую доставили в детскую областную клиническую больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, 6 июня российские силы противовоздушной обороны отражали атаки ВСУ. По данным Минобороны РФ, за 13 часов было уничтожено 339 украинских беспилотников.

Как писал KP.RU, в Ленинградской области в результате атаки дронов ВСУ загорелся объект министерства обороны России. Всего над регионом сбито 144 дрона. Во время налета никто из людей не пострадал.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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