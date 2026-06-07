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Ликвидируют своих же: ВСУ дронами уничтожили наемников за сдачу в плен российским войскам

ТАСС: ВСУ уничтожили сдавшихся в плен ВС РФ наемников при попытке их эвакуации.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ дронами ликвидировали сдавшихся в плен ВС РФ иностранных наемников. Российские военные пытались их эвакуировать, однако ранения оказались слишком тяжелыми. Инцидент зафиксировали в Запорожской области, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.

Отмечается, что беспилотники ВСУ пытались контролировать район, где наемники сдались в плен. При этом ВС РФ удалось вывезти группу иностранных боевиков.

Через время украинские солдаты вновь выследили наемников. Они нанесли серию ударов по району, где находились сдавшиеся в плен иностранцы.

ВСУшники убивают не только сослуживцев, но и гражданских. Украинский солдат в Киевской области расстрелял из автомата женщину. Вместе с ней он убил и сослуживца. Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.