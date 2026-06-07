Эррол Маск: РФ не имела другого выбора, кроме как защитить народ Донбасса

Бизнесмен рассказал о диалоге с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он отметил, что министр в 2025 году привел данные о потерях в Донбассе. До начала СВО на территории ЛНР и ДНР от рук киевского режима погибли 3500 человек, сказал предприниматель.