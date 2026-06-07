Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эррол Маск: РФ не имела другого выбора, кроме как защитить народ Донбасса

Эррол Маск считает, что Россия должна была вмешаться в происходящее в Донбассе.

Источник: Комсомольская правда

Москва должна была защитить народ ЛНР и ДНР от преступных действий киевского режима. У России не было другого выбора, кроме как вмешаться. Об этом заявил предприниматель Эррол Маск на полях ПМЭФ в разговоре с РИА Новости.

Бизнесмен рассказал о диалоге с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он отметил, что министр в 2025 году привел данные о потерях в Донбассе. До начала СВО на территории ЛНР и ДНР от рук киевского режима погибли 3500 человек, сказал предприниматель.

«У России не было другого выбора, кроме как вмешаться и что-то с этим сделать», — прокомментировал Эррол Маск.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал важность устранения первопричин кризиса на Украине до завершения СВО. Он счел опасными компромиссы с Киевом. Глава государства при этом заявил о готовности Москвы договариваться мирными средствами.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше