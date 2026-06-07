На Украине полковник ВСУ умер при странных обстоятельствах: именно он отдал приказ бить по Белгороду

В 2022 году, 3 июля, полковник ВСУ В. Г. Дрогайцев отдал приказ обстрелять Белгород. А недавно он умер при невыясненных обстоятельствах. Военный скончался на территории Хмельницкой области. Так уведомили в силовых структурах РФ, пишет ТАСС.