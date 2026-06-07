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Марочко: армия РФ начала бои за Старый Караван на краснолиманском участке

ЛУГАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Российские бойцы, продвигаясь на краснолиманском фронте, начали бои за село Старый Караван, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«На краснолиманском направлении наши военнослужащие продвинулись юго-западнее от данного населенного пункта (Красного Лимана — прим. ТАСС). Сейчас идет борьба за населенный пункт Старый Караван — бои в его окрестностях. Идет зачистка от украинских боевиков и планомерное продвижение наших военнослужащих вдоль автомобильной дороги», — сказал он.