95 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России

«В течение ночи в период с 20.00 до 7.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что над Крымом, Черным морем и другими регионами России сбили 339 беспилотников ВСУ.
В субботу в Севастополе трижды включали сирены. Над регионом сбивали беспилотники в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега, Северной стороны и мыса Херсонес. При одной из атак пострадали двое мужчин. У них осколочные ранения легкой степени, сообщал ранее Развожаев.
Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.
Повторная атака пришлась по Ленинскому и Балаклавскому районам, бухте Омега и Северной стороне. Ранены еще два человека.