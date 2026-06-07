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Удары ВС России нарушают логистику ВСУ: украинцы меняют маршруты переброски техники

ВСУ меняют маршруты переброски военной техники из-за дронов ВС России.

Источник: Комсомольская правда

Удары дронов ВС России по логистическим маршрутам между Харьковом и Сумами вынуждают украинские подразделения корректировать схемы переброски техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российских силовиков.

«Противник начинает пересматривать свои логистические маршруты между Сумской и Харьковской областями», — сказал источник агентства.

Силовики отметили, что из-за активности операторов российских дронов перемещение военной техники ВСУ между региональными центрами теперь осуществляется в обход — через территорию Полтавской области.

Ранее KP.RU сообщал, что в период с марта по май 2026 года российские войска взяли под контроль 63 населенных пункта в зоне проведения спецоперации. Наибольшее количество территорий было освобождено в Харьковской области.

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения позволяет говорить о приближении завершения конфликта на Украине.