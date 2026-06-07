ВС России уничтожили редкий шведский танк в Харьковской области

БЕЛГОРОД, 7 июн — РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили редкий шведский танк STRV-103 в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения с позывным «Метеор».
«В ходе выполнения специальных задач операторами ударных FPV-дронов 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” был поражен редкий шведский танк STRV-103. Технику противника уничтожили в капонире в Харьковской области», — рассказал офицер.
По его словам, в ходе выявления техники противника в тыловых районах на харьковском направлении был обнаружен пункт временной дислокации украинских танкистов. Координаты цели передали командованию по штатным каналам связи, после чего к работе приступили расчеты ударных FPV-дронов на оптоволоконном управлении. Он подчеркнул, что инженеры-саперы оснастили беспилотник кумулятивной боевой частью для гарантированного пробития брони без возможности последующего восстановления техники.
«Метеор» пояснил, что STRV-103 разработан в 1960-х годах и снят с вооружения Швеции в 90-х. Машина отличается отсутствием башни, а наведение 105-мм орудия осуществляется за счет гидравлической системы корпуса.