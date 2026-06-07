ВС России уничтожили редкий шведский танк в Харьковской области

По его словам, в ходе выявления техники противника в тыловых районах на харьковском направлении был обнаружен пункт временной дислокации украинских танкистов. Координаты цели передали командованию по штатным каналам связи, после чего к работе приступили расчеты ударных FPV-дронов на оптоволоконном управлении. Он подчеркнул, что инженеры-саперы оснастили беспилотник кумулятивной боевой частью для гарантированного пробития брони без возможности последующего восстановления техники.