Над Кубанью и Крымом сбили БПЛА

Также этой ночью БПЛА перехвачены или уничтожены над Белгородской, Брянской, Ростовской, Новгородской, Смоленской, Тульской, Ярославской областями и Московским регионом.
6 июня в Сочи трижды объявляли опасность атаки БПЛА. Обломки дрона упали на проезжую часть. Взрывной волной выбило стекла в рейсовом автобусе, в котором находилось 15 человек.
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