Украина с начала года утратила 20% своих международных резервов

Больше всего средств ушло на валютные интервенции Нацбанка: с января по май включительно на внутреннем рынке продали 14,473 млрд долларов, но остановить падение гривны не удалось. За это время официальный курс ослаб с 42,35 до 44,38 гривны за доллар, обновив исторический максимум. Еще 1,77 млрд долларов за пять месяцев ушло на выплату процентов по внешним долгам и валютным облигациям.