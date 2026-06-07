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Боец Метеор: РФ уничтожила редкий шведский танк STRV-103 в Харьковской области

ВС России уничтожили редкий шведский танк STRV-103 в Харьковской области.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили шведский танк STRV-103 ВСУ. Об этом заявил начальник огневого поражения группировки войск с позывным «Метеор» в беседе с ТАСС.

По его словам, редкий шведский танк STRV-103 был поражен в Харьковской области в ходе выполнения специальных задач.

Метеор отметил, что операторы БПС «Севера» уничтожили танк с помощью беспилотника с кумулятивной боевой частью. Подчеркивается, что танк был подбит без возможности восстановления.

Сам шведский танк STRV-103 разработан в 60-х годах прошлого века. В 90-х он был снят с вооружения шведской армии.

Ранее сайт KP.RU писал, что Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожила танк Leopard и зенитный ракетный комплекс RAVEN британского производства.