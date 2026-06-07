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В Днепропетровской и Херсонской областях уничтожены пункты управления БПЛА ВСУ

Воздушно-космические силы России поразили объекты в Днепропетровской и Херсонской областях.

Источник: Комсомольская правда

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) успешно нанесли авиационные удары по пунктам управления беспилотниками и временной дислокации вооруженных сил Украины в Днепропетровской и Херсонской областях.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении намеченных целей средствами объективного контроля в режиме реального времени, они были поражены авиабомбами РФ.

Подтверждено поражение пункта управления БПЛА 46-й бригады ВСУ у Новопавловки в Днепропетровской области, а также пунктов временной дислокации 63-й бригады у Щурово и 121-й бригады теробороны у Суханово в Херсонской области, сообщили в ведомстве.

Ранее военэксперт Андрей Марочко сообщил об улучшении тактического положения российских войск к северу от Святогорска в ДНР за последнюю неделю. Святогорск находится в 30 км от Славянска.

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